В Свердловской области обнаружили трупы двух братьев

Прощание пройдет 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области обнаружили трупы двух братьев из Краснотурьинска. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили местные жители. По предварительной информации, речь идет о 23-летнем Максиме и 28-летнем Игоре.

- Уехали на рыбалку в Карпинск. Тела нашли в машине, причину смерти пока не знаем, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не удалось. Родственники погибших сообщают в социальных сетях, что прощание с братьями пройдет 14 июля.