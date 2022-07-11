В «Кольцово» из аэровокзала к самолету пассажиров начнут возить новые автобусы

Машины оборудованы системой кондиционирования и достаточным количеством поручней Фото: пресс-служба Кольцово

В «Кольцово» из аэровокзала к самолету пассажиров начнут возить новые перронные автобусы Yutong. Машины уже поступили в аэропорт.

- Аэропорт ведет систематическую работу по обновлению и пополнению парка спецтехники для обслуживания пассажиров и воздушных судов, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Только в последнее время аэропорт пополнился новыми самоходными трапами, автомобилем для расчистки аэродрома от снега, пожарным автомобилем быстрого реагирования.

Фото: пресс-служба Кольцово

Два новых низкопольных перронных автобуса имеют просторный салон вместимостью до 130 пассажиров, шесть пар дверей с выходом на две стороны, изолированную от пассажирского салона кабину водителя. Машины оборудованы системой кондиционирования и достаточным количеством поручней.

Всего парк Кольцово насчитывает 217 единиц спецтранспорта, 7 из которых - перронные автобусы. В аэропорту отметили, что ближайшее время обновление спецтехники аэропорта продолжится.