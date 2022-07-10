По предположению местного жителя, рыба могла умереть от травм или от плохой экологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на реке Исеть массово вымирает рыба. Местный житель заметил трупы в воде и на берегу.

- Мы с дочкой гуляли по городу, наслаждались хорошей погодой. Решили пройтись по Плотинке и заметили несколько мертвых рыб, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

Мужчина заметил мертвую рыбу сразу в нескольких местах Исети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина предполагает, что рыба могла умереть по разным причинам.

- Это могло случиться либо от возраста, либо от трав, шумовых или от лопастей катеров, которые там постоянно катаются, либо от плохой экологии, - добавляет екатеринбуржец.