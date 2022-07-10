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Общество10 июля 2022 16:57

В Екатеринбурге на реке Исеть массово вымирает рыба

Местный житель заметил трупы в воде и на берегу
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
По предположению местного жителя, рыба могла умереть от травм или от плохой экологии

По предположению местного жителя, рыба могла умереть от травм или от плохой экологии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на реке Исеть массово вымирает рыба. Местный житель заметил трупы в воде и на берегу.

- Мы с дочкой гуляли по городу, наслаждались хорошей погодой. Решили пройтись по Плотинке и заметили несколько мертвых рыб, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

Мужчина заметил мертвую рыбу сразу в нескольких местах Исети

Мужчина заметил мертвую рыбу сразу в нескольких местах Исети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина предполагает, что рыба могла умереть по разным причинам.

- Это могло случиться либо от возраста, либо от трав, шумовых или от лопастей катеров, которые там постоянно катаются, либо от плохой экологии, - добавляет екатеринбуржец.