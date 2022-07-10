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Общество10 июля 2022 10:33

Неизвестные выкинули 20 мешков с тухлым мясом на выезде из Екатеринбурга

Опасный мусор издает ужасный запах
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Кто вывалил все эти мешки, остается только догадываться. Фото: портал Е1

Кто вывалил все эти мешки, остается только догадываться. Фото: портал Е1

На выезде из Екатеринбурга неизвестные выкинули 20 мешков с протухшим мясом. Их на перекрестке ЕКАД «Каменные палатки» — Палкино во время отдыха заметила жительница Екатеринбурга. Она почувствовала ужасный запах.

- В кусты вывалено мешков 20 с сырым мясом и потрохами, жуткий зловонный запах, огромный рой мух, черви, опарыши. Ближе подойти возможно только в маске, процесс разложения начался, запах ужасный на всю округу, - рассказала местная жительница порталу Е1.

Она также выразила свое беспокойство о том, что мухи могут разнести от этого опасного мусора какую-либо инфекцию. О том, кто вывалил все эти мешки, остается только догадываться.