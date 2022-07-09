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Общество9 июля 2022 15:47

В Нижнем Тагиле набирают контрактников для службы на Украине

Бойцы пройдут двухнедельное обучение перед отправкой
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Рядовой солдат может получать от 200 до 452 тысяч рублей

Рядовой солдат может получать от 200 до 452 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле военный комиссариат открыл набор контрактников для участия в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается в официальном паблике мэрии «Вконтакте».

- Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия (продовольственное, вещевое и т.д.), а также медицинским обеспечением, страхованием жизни и здоровья,- говорится в сообщении.

При этом набирают граждан, которые находятся в запасе. Контракт с ними будут заключать на срок от четырех месяцев. Бойцы будут проходить двухнедельную подготовку. Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

- прошедший военную службу

- годный или годный с незначительными ограничениями

- воздушно-десантные войска – возраст до 55 лет

- воинские части Центрального военного округа – возраст до 50 лет

Также в объявлении указаны зарплаты военных. Рядовой солдат может получать от 200 до 452 тысяч рублей, ефрейтор – от 204 до 458 тысяч, младший сержант – от 209 до 463 тысяч, сержант – от 209 до 465 тысяч, а старший сержант – от 221 до 467 тысяч рублей.