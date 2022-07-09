Рядовой солдат может получать от 200 до 452 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле военный комиссариат открыл набор контрактников для участия в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается в официальном паблике мэрии «Вконтакте».

- Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия (продовольственное, вещевое и т.д.), а также медицинским обеспечением, страхованием жизни и здоровья,- говорится в сообщении.

При этом набирают граждан, которые находятся в запасе. Контракт с ними будут заключать на срок от четырех месяцев. Бойцы будут проходить двухнедельную подготовку. Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

- прошедший военную службу

- годный или годный с незначительными ограничениями

- воздушно-десантные войска – возраст до 55 лет

- воинские части Центрального военного округа – возраст до 50 лет

Также в объявлении указаны зарплаты военных. Рядовой солдат может получать от 200 до 452 тысяч рублей, ефрейтор – от 204 до 458 тысяч, младший сержант – от 209 до 463 тысяч, сержант – от 209 до 465 тысяч, а старший сержант – от 221 до 467 тысяч рублей.