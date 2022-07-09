В Екатеринбурге задержали мужчину, разбившего лопатой чужие машины

Полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около шести утра 9 июля мужчина бил припаркованные чужие машины лопатой. Видеозапись произошедшего разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «Вконаткте».

- Неизвестный молодой человек в состоянии алкогольного опьянения начал бить припаркованные автомобили совковой лопатой на улице Испытателей, - рассказала горожанка.

По словам женщин, шум разбудил жильцов соседних домов. Собственники машин вышли на улицу и задержали буянившего мужчину. На видео снято, как мужчина пытается объяснить свой поступок местным жителям. Он говорит, что его заставили это сделать под психологическим давлением.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что по данному факту проводится проверка.

- Устанавливаются подробности произошедшего, подозреваемый задержан. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, - заявили там.