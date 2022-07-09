В Каменске-Уральском пропал 45-летний мужчина

На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю ветровку, черный джемпер, джинсы и кроссовки. Фото: «Лиза Алерт»

В Каменске-Уральском пропал 45-летний Валерий Сохранич. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своей группе во «ВКонтакте».

О местонахождении мужчины ничего неизвестно со 2 июля. На момент пропажи он был одет в темно-синюю ветровку, черный джемпер с воротником на молнии, темно-синие джинсы и темно-серые кроссовки.

Приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: голубые

Волосы: темно-русые, короткая стрижка

Волонтеры просят тех, кому что-то известно о местоположении Валерия Сохранич, сообщить по телефону 8 953 606 98 87.