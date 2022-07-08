В свердловской Талице снизилось количество преступлений на 3%

Всего раскрыто 252 криминальных дела. Фото: Валерий Горелых

В свердловскую Талицу приехал с визитом начальник Главного управления МВД по Свердловской области Александр Мешков, который проинспектировал местный отдел внутренних дел. На встрече было выяснено, что количество преступлений в городском округе снизилось на 3,1%, в том числе тяжких и особо тяжких.

- Раскрыто 252 преступления, что больше по сравнению с АППГ на 7,2%, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Несмотря на это, в городе есть проблемы с оборотом наркотиков, трудными подростками и ситуациями на дорогах. В Талице произошло 16 ДТП, в которых погибли три человека.

- Задействовать нужно представителей всех служб, не только сотрудников подразделений по вопросам миграции, но и ППСП, участковых, уголовный розыск, - отметил глава регионального МВД.