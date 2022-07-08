В Екатеринбурге на Уктусе постоят одну из самых больших школ в городе

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Уктусе построят новую школу, которую просили у губернатора жители микрорайона. Учебное заведение возведут по адресу Рощинская, 25, при этом оно станет одним из самых больших в уральской столице.

- Этой зимой был закончен проект будущей школы на 1,5 тысячи мест в одну смену, которая будет находиться рядом с детским садом № 16 В июне мы подали заявку на финансирование из бюджета всех уровней. Есть уверенность, что она будет одобрена, - рассказал заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Как только проект утвердят, строительство начнут уже в следующем году, а торжественное открытие должно состояться в 2025 году.

Ранее губернатор Свердловской области ответил на призыв жителей Екатеринбурга построить новую школу в микрорайоне Уктус. Глава региона заявил, что знает о том, что в действующей школе №131 детям приходится учиться в три смены.