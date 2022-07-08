В Екатеринбурге торговый центр Golden Park продают за 440 миллионов рублей

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В Екатеринбурге на портал объявлений Avito выставили на продажу торговый центр Golden Park, расположенный на пересечении улиц Щорса и Белинского. Собственник помещения оценил его в 440 миллионов рублей, общая площадь здания, построенного в 2013 году, составляет чуть больше двух тысяч «квадратов».

- Первый этаж – это торговые площади площадью 1200 «квадратов», второй этаж – офисные помещения, которые занимают 1040.6 «квадратов», отделка торгового центра дорогими материалами из Италии. Система охраны и пожарной сигнализации, интернет с собственной серверной, - говорится в объявлении.

Известно, что в ТЦ есть паркинг на 86 автомобилей, пешеходный трафик оценивается в 250 человек в час, 90% площади занято арендаторами, также имеется круглосуточная охрана.