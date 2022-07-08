Фото: пресс-служба ТНТ

На ТНТ выходит второй сезон комедийного сериала про запретную любовь «Война семей». Одну из главных ролей в нем играет уральская актриса Арина Постникова. Она обрела особую популярность после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Восьмидесятые».

В первом сезоне «Войны невест» героиня Арины влюбляется в лучшего друга своего отца. Ее возлюбленного сыграл Егор Бероев.

- Режиссером новых серий стал Роман Фокин, ранее работавший над сериалами «Восьмидесятые» и «Психологини», - рассказали на ТНТ.

Также в сериале снялись Александр Робак, Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Арам Вардеванян. Кроме того, во втором сезоне сыграли Ангелина Стречина и Григорий Верник.

Сериал выходит с 25 июля. Новые 20 эпизодов «Войны семей» будут показывать с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.