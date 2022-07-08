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Общество8 июля 2022 9:20

Ройзман выставил на продажу картину, чтобы оплатить штрафы

Экс-мэру нужно 235 тысяч рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ройзман признался, что тянул с продажей до последнего

Ройзман признался, что тянул с продажей до последнего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выставил на продажу картину из своей коллекции. Он объяснил, что деньги пойдут на оплату штрафов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

- Тянул до последнего. Пришло время штрафы платить, - заявил он.

Ройзман отметил, что ему нужно 235 тысяч рублей. На картине изображен кот и ребенок.

На картине изображен кот и ребенок. Фото: telegram-канал Евгения Ройзмана

На картине изображен кот и ребенок. Фото: telegram-канал Евгения Ройзмана

Ранее бывшему мэру уральской столицы не удалось обжаловать ни один из трех штрафов за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, 25 мая в суде рассмотрели административный протокол за один из постов в stories Ройзмана.

В публикации он прокомментировал заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что операция на Украине должна покончить с курсом США на доминирование в мире. Бывшего мэра оштрафовали на 85 тысяч рублей за распространение в сети информации, выражающей явное неуважение к обществу и государству.