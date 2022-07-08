На Урале врачи спасли молодую пару с множественными ножевыми ранениями

Казалось, что шансы на спасение молодой мамы сведены к нулю, но врачам удалось стабилизировать ее состояние Фото: Минздрав Свердловской области

В больницу Асбеста утром, 15 июня, с множественными ножевыми ранениями поступили молодые супруги Влад и Анастасия Маторины. На них в подъезде напал незнакомый мужчина. 19-летняя девушка пострадала сильнее - она потеряла около трех литров крови и была на грани жизни и смерти, когда ее доставили в больницу.

- События того дня до сих пор перед глазами. Муж пошел утром на работу, мы с малышкой спали. Услышав шум в коридоре, проснулась. Выбежала, вижу, как мужчина режет ножом моего Влада, - рассказывает Анастасия. - Я подбежала, схватила лезвие рукой. Он переключился на меня. После хотел направиться в комнату к дочке. Потом все как в тумане. Потеряла сознание.

Пока врачи боролись за жизнь супругов, дома родителей ждала семимесячная дочка. Влада более 40 минут оперировали в одной операционной. Анастасию более двух часов в другой. По словам врачей, на тот момент казалось, что шансы на спасение молодой мамы сведены к нулю, однако им удалось стабилизировать ее состояние.

- Пациентке сделали лапаротомию. На раненом кровоточащем легком, провели торакотомию. Кровь остановили. Давление начало стабилизироваться, - рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Несколько дней Анастасия лежала без сознания в реанимации, когда пришла в себя, ее перевели в отделение травматологии. Сейчас они уже вместе с супругом находятся дома со своей дочкой.

- Спасибо врачам за вторую подаренную жизнь, - рассказала Анастасия. -Знаю, что преступник сам сдался, надеюсь, на справедливое правосудие.