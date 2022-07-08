Большинство уральцев экономят на отпуске

Россияне стали экономить на отпуске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство жителей Свердловской области в 2022 году потратили на отпуск сумму менее 30 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на опрос «Зарплаты.ру».

67% свердловчан стараются снизить свои расходы на отпуск, они экономят на аренде жилья, билетах, развлечениях, сувенирах, покупках, экскурсиях и транспорте.

Так, до 30 тысяч рублей на отпуск выделили 16% респондентов, до 50 тысяч – четверть опрошенных, от 50 до 70 тысяч рублей – 17%, от 70 до 90 тысяч рублей – 14%, от 90 до 110 тысяч – 14%, от 110 до 130 тысяч – 6%, от 130 тысяч – 8%.

В опросе приняли участие 1750 работающих граждан от 18 до 55 лет.