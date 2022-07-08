В центре Екатеринбурга появился мозаичный герб города

Работа называется «Медведь и соболь» в честь ее главных героев. Фото: «Стенограффия»

В центре Екатеринбурга появился герб города из мозаики. Его сделала художница из Москвы Светлана Растебина в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

- Мозаичный арт-объект украсил вентиляционную будку по адресу Белинского, 2 возле БЦ «Высоцкий», - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Пано частично собрали в Москве на монтажную сетку. Фото: «Стенограффия»

Работа называется «Медведь и соболь» в честь ее главных героев. Чтобы воссоздать в Екатеринбурге, художница вместе с командой помощников собрала его в Москве на монтажную сетку. Получилось, что все детали были частями приклеены к поверхности.

Затем на стене Растебина использовала двухкомпонентную затирку. Эта смесь при высыхании стала одним целым с деталями мозаики.

Арт-объект находится по адресу Белинского, 2. Фото: «Стенограффия»

- Когда мы сели читать про Екатеринбург, то обратили внимание на герб с животными, печью, колодцем и рекой, а в наших сюжетах часто присутствует образ воды. Тогда мы сделали микс из героев герба, поэтому через будку проходит лента, символизирующая вашу реку, которая объединяет все между собой и получается круговая композиция, — рассказала художница про свою работу.