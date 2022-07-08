Установленные видеодетекторы станут частью централизованного ПО Фото: предоставлено «УГМК-Телеком»

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле установят 31 видеодетектор - оборудование учета и мониторинга дорожного траффика. Установкой займутся специалисты компании «УГМК-Телеком» по заказу ГКУ СО «Управление автодорог».

- Установленные видеодетекторы станут частью централизованного ПО. Новое оборудование даст возможность определять среднюю скорость, интенсивность, плотность, пропускную способность и прочие параметры транспортных потоков, - рассказал руководитель проектов «УГМК-Телеком» Вячеслав Мальцев.

Отметим, что установка видеодетекторов - это очередной этап внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы на дорогах региона. В рамках развития этого проекта сотрудники «УГМК-Телеком» за два года в Свердловской области установили 99 видеодетекторов транспорта.