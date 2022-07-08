Исследования воды проводилось на 84 водных объектах в 113 контрольных точках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все водоемы Свердловской области признали опасными для купания так как ни один из них в этом сезоне не получил санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора.

- Согласно требованиям статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, - объяснили в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора несмотря на то, что не получали в этом году заявок на проверку воды и получение санитарно-эпидемиологических заключений от собственников зон рекреаций, все равно проводят мониторинг качества воды. Так исследования воды проводилось на 84 водных объектах в 113 контрольных точках.

По результатам лабораторных исследований на 7 июля установлено, что 107 из 161 отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 36 из 694 проб по микробиологическим показателям и 9 из 153 проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН.