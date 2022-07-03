В Екатеринбурге пропала 10-летняя девочка в розовой пижаме

Девочка пропала в воскресенье, 3 июля. Фото: vk.com/poproriw

В Екатеринбурге потерялась десятилетняя девочка. Ее поисками сейчас занимаются добровольцы и сотрудники полиции.

- Девочка нуждается в медицинской помощи! - сообщают в поисковом отряде «Прорыв». - Приметы: рост 140 см, телосложение худощавое, карие глаза, темные волосы ниже плеч. В момент пропажи была одета в розовую пижаму.

Особая примета девочки: шрам на левой щеке и на брови слева. Все, кто знает, где находится ребенок, могут позвонить в полицию по телефону 8(343)356-42-06, либо руководителю поискового отряда Наталии Лиса по номеру 8-900-044-02-20.

Обновление: к вечеру 3 июля девочку нашли живой и здоровой.