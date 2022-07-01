Часть жителей микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге остались без света

По неизвестной причине электричество пропало как в жилых домах, так и магазинах Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге часть жителей микрорайона ЖБИ остались без света. По неизвестной причине электричество пропало как в жилых домах, так и магазинах.

- В сетевом комплексе компании «Россети Урал-Екатеринбург» было зафиксировано нарушение электроснабжения жителей микрорайона ЖБИ в квадрате улиц Сыромолотова – Новгородцевой – Сиреневый бульвар, - сообщили в пресс-службе «Россети-Урал».

На место происшествия вызвали энергетиков, они сразу же приступили к работам по устранению технологического нарушения, уточняются обстоятельства инцидента, известно, что нарушение снабжения является локальным.

Напомним, в мае в Свердловской области больше 50 тысяч жителей остались без света из-за непогоды. В ночь на 6 мая регион накрыли сильный дождь, мокрый снег и ветер.