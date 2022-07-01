Следователи выяснили, что в начале июня двое напарников 32 и 33 лет работали в составе бригады Фото: Олег ЗОЛОТО

В Невьянске двое строителей убили своего коллегу во время распития алкогольных напитков. Следователи выяснили, что в начале июня двое напарников 32 и 33 лет работали в составе бригады в садовом товариществе, вместе с ними были и 42-летний мужчина.

- В один из дней между обвиняемыми и жителем Первоуральска в процессе застолья возник конфликт. На почве ссоры обвиняемые совершили убийство своего оппонента, после чего приняли меры для сокрытия тела на одном из участков СНТ, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

После того, как родственники не смогли дозвониться до убитого, они обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. После этого правоохранители быстро вышли на след злоумышленников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». В отношении обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следственном комитете.