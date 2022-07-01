Уральцы смогут приехать на ИННОПРОМ на бесплатном автобусе

Интервал движения общественного транспорта – примерно 15 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

До международной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет добраться на специальном бесплатном автобусе. Общественный транспорт будет отправляться от станции метро «Ботаническая» с 4 по 7 июля. Интервал движения – примерно 15 минут.

- В первый день выставочные павильоны будут работать с 09.00 до 12.30. После 12.00 организаторы приглашают всех участников и посетителей пройти на мероприятия деловой программы ИННОПРОМА. Посещение будет бесплатным. Сдавать ПЦР-тесты на коронавирус не нужно, - сообщают в пресс-службе выставки.

Напомним, в этом году страной-партнером выставки будет Казахстан. Это значит, что у компаний из этой страны будет самая большая экспозиция на площадке. Размещаться их стенды будут в третьем выставочном павильоне. Рядом с ними будет работать экспозиция Свердловской области.