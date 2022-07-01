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Общество1 июля 2022 10:02

Мэр Екатеринбурга создал Совет представителей иностранных государств

Он будет рассматривать успешный зарубежный опыт по проектам инфраструктуры
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Председателем совета стал Алексей Орлов

Председателем совета стал Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал Совет представителей иностранных государств. Такое постановление опубликованы на сайте мэрии.

В документе говорится, что у совета будет три задачи: формирование имиджа Екатеринбурга как международного делового центра, укрепление торгово-экономических и культурных связей с зарубежными городами-партнерами и продвижение уральской культуры и ценностей среди международного сообщества.

Совет будет рассматривать успешный зарубежный опыт по проектам инфраструктуры и формировать на основе этого предложения. При этом решения органа будут носить рекомендательный характер. Члены совета будут работать бесплатно.

Председателем совета стал Орлов. Также в него вошли:

- заместитель мэра Марина Фадеева

- владелец компании «Сима-ленд» и почетный консул Индии в Екатеринбурге Андрей Симановский

- начальник управления международных и внешнеэкономических связей департамента организационного обеспечения администрации Анастасия Колпащикова

- руководитель отделения KazakhExport в УрФО Александр Цыганков

- свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин

- генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов

- представитель МИД РФ в городе Александр Харлов

- почетный консул Монголии Владимир Воротников

- почетный консул Армении Нарек Спартакян

- генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь

- генконсул Вьетнама Динь Ван Донг

- генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов

- генконсул Азербайджана Мустафаев Шохрат Рустам оглы

- генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов

- генконсул Таджикистана Зафар Сайизода

- руководитель отделения посольства Беларуси Сергей Чичук