Мэр Екатеринбурга создал Совет представителей иностранных государств

Председателем совета стал Алексей Орлов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал Совет представителей иностранных государств. Такое постановление опубликованы на сайте мэрии.
В документе говорится, что у совета будет три задачи: формирование имиджа Екатеринбурга как международного делового центра, укрепление торгово-экономических и культурных связей с зарубежными городами-партнерами и продвижение уральской культуры и ценностей среди международного сообщества.
Совет будет рассматривать успешный зарубежный опыт по проектам инфраструктуры и формировать на основе этого предложения. При этом решения органа будут носить рекомендательный характер. Члены совета будут работать бесплатно.
Председателем совета стал Орлов. Также в него вошли:
- заместитель мэра Марина Фадеева
- владелец компании «Сима-ленд» и почетный консул Индии в Екатеринбурге Андрей Симановский
- начальник управления международных и внешнеэкономических связей департамента организационного обеспечения администрации Анастасия Колпащикова
- руководитель отделения KazakhExport в УрФО Александр Цыганков
- свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин
- генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов
- представитель МИД РФ в городе Александр Харлов
- почетный консул Монголии Владимир Воротников
- почетный консул Армении Нарек Спартакян
- генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь
- генконсул Вьетнама Динь Ван Донг
- генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов
- генконсул Азербайджана Мустафаев Шохрат Рустам оглы
- генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов
- генконсул Таджикистана Зафар Сайизода
- руководитель отделения посольства Беларуси Сергей Чичук