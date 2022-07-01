Мэр Екатеринбурга создал Совет представителей иностранных государств

Председателем совета стал Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал Совет представителей иностранных государств. Такое постановление опубликованы на сайте мэрии.

В документе говорится, что у совета будет три задачи: формирование имиджа Екатеринбурга как международного делового центра, укрепление торгово-экономических и культурных связей с зарубежными городами-партнерами и продвижение уральской культуры и ценностей среди международного сообщества.

Совет будет рассматривать успешный зарубежный опыт по проектам инфраструктуры и формировать на основе этого предложения. При этом решения органа будут носить рекомендательный характер. Члены совета будут работать бесплатно.

Председателем совета стал Орлов. Также в него вошли:

- заместитель мэра Марина Фадеева

- владелец компании «Сима-ленд» и почетный консул Индии в Екатеринбурге Андрей Симановский

- начальник управления международных и внешнеэкономических связей департамента организационного обеспечения администрации Анастасия Колпащикова

- руководитель отделения KazakhExport в УрФО Александр Цыганков

- свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин

- генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов

- представитель МИД РФ в городе Александр Харлов

- почетный консул Монголии Владимир Воротников

- почетный консул Армении Нарек Спартакян

- генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь

- генконсул Вьетнама Динь Ван Донг

- генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов

- генконсул Азербайджана Мустафаев Шохрат Рустам оглы

- генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов

- генконсул Таджикистана Зафар Сайизода

- руководитель отделения посольства Беларуси Сергей Чичук