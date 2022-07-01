На ремонт плотины пруда под Нижним Тагилом потратят 18 миллионов рублей

Плотину смыло из-за дождей в прошлом году. Фото: издание TagilCity.ru

Восстановление разрушенной плотины Исинского пруда под Нижним Тагилом обойдется в 18 миллионов рублей. Эта сумма выделена Горноуральскому городскому округу из резервного фонда Свердловской области.

Как пишет издание TagilCity.ru, объект пострадал во время сильного наводнения в прошлом году. Вода из водоема вытекает больше обычного уже год, из-за чего ее уровень в водоеме снизился почти на пять метров.

Работы по ремонту плотины начнутся этим летом и завершатся 26 декабря 2022 года. Проект восстановления плотины подготовлен еще в прошлом году, однако деньги выделили только сейчас.