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Недвижимость1 июля 2022 8:15

На ремонт плотины пруда под Нижним Тагилом потратят 18 миллионов рублей

Разрушенный объект восстановят в 2022 году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Плотину смыло из-за дождей в прошлом году. Фото: издание TagilCity.ru

Плотину смыло из-за дождей в прошлом году. Фото: издание TagilCity.ru

Восстановление разрушенной плотины Исинского пруда под Нижним Тагилом обойдется в 18 миллионов рублей. Эта сумма выделена Горноуральскому городскому округу из резервного фонда Свердловской области.

Как пишет издание TagilCity.ru, объект пострадал во время сильного наводнения в прошлом году. Вода из водоема вытекает больше обычного уже год, из-за чего ее уровень в водоеме снизился почти на пять метров.

Работы по ремонту плотины начнутся этим летом и завершатся 26 декабря 2022 года. Проект восстановления плотины подготовлен еще в прошлом году, однако деньги выделили только сейчас.