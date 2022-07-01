Жители уральского поселка пожаловались на пыль с местного завода

От пыли жители страдают несколько лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Покровск-Уральский в Свердловской области пожаловались на пыль с местного щебеночного завода. По их словам, они страдают от нее уже несколько лет.

- Люди уже больше пяти лет этим дышат, я подозреваю, что болеют из-за этого, - рассказала местная жительница изданию E1.RU.

Также жители отмечают, что неподалеку от завода находится карьер. Местные купаются в нем, несмотря на пыль.

Напомним, в апреле жители Екатеринбурга пожаловались на неприятный запах гари в воздухе. Затем специалисты Роспотребнадзора провели проверку и не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.