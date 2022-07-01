В Свердловской области 42% жителей не хватает зарплаты на основные нужды

Только 21% респондентов заявили, что их доход вполне покрывает основные нужды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 42% жителей признались, что их зарплаты не хватает даже на основные нужды. Год назад этот показатель составлял 36%.Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Еще 36% признались, что зарплаты хватает с трудом (год назад – 25%), - говорится в сообщении.

Только 21% опрошенных заявили, что их доход вполне покрывает основные нужды. В 2021 году такой вариант ответа выбрали 39% респондентов. Чаще всего на нехватку денег жаловались соискатели в возрасте 45-54 лет (47%). Женщины заявляли об этом чаще мужчин.

Больше всего тех, кому мало зарплаты, встречается среди рабочего персонала (60%), медиков и госслужащих (по 51%). А вот хватает доходов чаще ИТ-специалистам (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

41% респондентов, которым не хватает денег, хотелось бы получать больше на 20 тысяч рублей в месяц. Еще 26% хотели бы получать на 15-20 тысяч рублей больше, 17% – на 10-15 тысяч, а 12% – в пределах 10 тысяч.