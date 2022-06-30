В Нижнем Тагиле пятеро работников магазина техники вынесли товара на 900 тысяч

Все похищенные товары вывозились с территории магазина и распределялись между подельниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пятеро сотрудников магазина техники попались на краже товаров на 900 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались приемщики товаров, оператор погрузок, начальник грузовой зоны и водитель, они разработали целую схему, как незаметно выносить продукцию.

- Из товаров, хранящихся на территории склада, выбирались нужные предметы Они складировались на поддон, который был частично скрыт от системы видеонаблюдения. В утреннее время на разгрузку к торговому комплексу приезжал водитель, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Все похищенные товары вывозились с территории магазина и распределялись между подельниками по принципу «кому, что необходимо». Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное группой лиц по предварительному сговору»

- Ранее мужчины в поле зрения правоохранительных органов не попадали, свою вину признали в полном объеме, преступную деятельность прокомментировали желанием сделать денежный запас из зарплаты, - добавили в полиции.