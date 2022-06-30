Жителям Нижнего Тагила напомнили правила поведения на воде

На водоемах важно помнить о правилах купания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели МЧС напомнили жителям Нижнего Тагила правила поведения на воде. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Купающимся нужно уметь плавать, не нырять на небольшой глубине, перед погружением в воду сделать разминку, а в сам водоем погружаться постепенно.

Не стоит купаться в местах, где в воде есть тина, а также заплывать за буйки. На пляже нужно носить головной убор для защиты от перегрева. Дети не могут заходить в воду без присмотра взрослых, даже, если у них есть матрасы и жилеты.

Родители перед посещением пляжа должны проинструктировать детей, а также исключить купание в местах с табличкой «Купание запрещено».