Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 8:30

Жителям Нижнего Тагила напомнили правила поведения на воде

С обращением выступили городские спасатели
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На водоемах важно помнить о правилах купания

На водоемах важно помнить о правилах купания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели МЧС напомнили жителям Нижнего Тагила правила поведения на воде. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Купающимся нужно уметь плавать, не нырять на небольшой глубине, перед погружением в воду сделать разминку, а в сам водоем погружаться постепенно.

Не стоит купаться в местах, где в воде есть тина, а также заплывать за буйки. На пляже нужно носить головной убор для защиты от перегрева. Дети не могут заходить в воду без присмотра взрослых, даже, если у них есть матрасы и жилеты.

Родители перед посещением пляжа должны проинструктировать детей, а также исключить купание в местах с табличкой «Купание запрещено».