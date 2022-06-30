В Екатеринбурге мужчина угрожает в соцсети незнакомцам, пугая их фото из морга

Мужчина заверяет участников чата, что работает в морге патологоанатомом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина угрожает во «ВКонтакте» незнакомцам, пугая их фото из морга. Их он шлет пользователям соцсети в чате, где состоят 27 человек.

- Он якобы работает в морге. Активно рассылает фотки оттуда. Да еще и пишет какие-то скрытые свои фантазии, связанные с расчлененкой и убийством родственников участников группы, - рассказал изданию E1.RU житель Екатеринбург.

Мужчина заверяет, что работает в морге патологоанатомом. Он пишет странные сообщения товарищам по чату, например, угрожая убийством и заявляя, что хотел бы посмотреть на выкидыш, заглянув к врачам, которые делают аборты.

Участники беседы не верят, что мужчина работает патологоанатомом, но считают, что он как-то связан с работой в морге. Они надеяться найти руководство морга и предупредить о странном поведении сотрудника.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу и пресс-службе Минздрава Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что у них нет информации по этому случаю.