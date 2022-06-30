В Екатеринбурге прекратил работу визовый центр Бельгии

Консульство располагалось на пересечении улиц Белинского и Куйбышева. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге закрылся визовый центр Бельгии, а его дипломатические работники высланы из России. Сейчас посольство этой страны не может обрабатывать заявки на выдачу виз из-за дефицита кадров. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Россияне сейчас имеют возможность получать рабочие и студенческие визы. Нужно, чтобы вызов был запланирован до конца лета 2022 года.

Во многих других российских городах также закрылись визовые центры Бельгии, в список попали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

До этого в Екатеринбурге временно прекратило свою работу консульство Болгарии.