Свердловская область не попала в топ регионов по инвестпривлекательности

Инвестиции идут в регион не так активно, как в половину других
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область не попала в первую половину рейтинга регионов инвестиционной привлекательности, который составило Агентство стратегических инициатив. Регион оказался ниже 45 места из 85, и не зачислен в публичную часть списка.
В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов оказалось несколько субъектов Уральского федерального округа: это Тюменская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ.
В 2022 году первые 15 строчек рейтинга АСИ разделили между собой 44 субъекта Федерации. Первой место заняла Москва, на второй строчке – Татарстан, на третьей – Московская область.
Рейтинг рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях. Это регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого предпринимательства.