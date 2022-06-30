Свердловская область не попала в топ регионов по инвестпривлекательности

Инвестиции идут в регион не так активно, как в половину других Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область не попала в первую половину рейтинга регионов инвестиционной привлекательности, который составило Агентство стратегических инициатив. Регион оказался ниже 45 места из 85, и не зачислен в публичную часть списка.

В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов оказалось несколько субъектов Уральского федерального округа: это Тюменская, Челябинская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ.

В 2022 году первые 15 строчек рейтинга АСИ разделили между собой 44 субъекта Федерации. Первой место заняла Москва, на второй строчке – Татарстан, на третьей – Московская область.

Рейтинг рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях. Это регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого предпринимательства.