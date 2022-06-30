Таксиста разыскивают сотрудники полиции Фото: УГИБДД по Свердловской области

У таксиста, насмерть сбившего мальчика в Серове, не было прав. По данным прокуратуры, он был их лишен в январе этого года за то, что сел за руль пьяным. Сотрудники ведомства взяли на контроль доследственную проверку.

- Серовская городская прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту гибели ребенка 2014 года рождения в результате ДТП, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Установлено, что за рулем автомобиля находился мужчина 1966 года рождения, который неофициально подрабатывал в такси.

Напомним, когда ребенок попал под колеса машины, таксист ехал с пассажирами. Они почувствовали удар и попросили автомобилиста остановиться. Увидев лежащего ребенка люди поспешили на помощь, а таксист скрылся с места аварии. Его автомобиль позже нашли, а вот самому водителю удалось скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.