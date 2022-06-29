В Екатеринбурге неизвестные продолжают снимать фары с дорогих машин

Полиция успокоила заявителей и пообещала найти преступников. Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге неизвестные злоумышленники продолжают снимать фары с дорогих машин. Как сообщает издание TagilCity, это воровство набирает обороты. Владельцы автомобилей убеждены, что за этим стоит целая группировка.

- Напомним, что ранее злоумышленники вырезали противотуманные фары у автомоделей KIA, теперь же фары пропадают с машин других марок, - передает издание.

В последний раз фары были сняты у иномарок, припаркованных на Юго-западе, затем на это пожаловался владелец Volvo, а позже водитель Hyundai, у которого украли не только фары, но и капот. Полиция успокоила заявителей и пообещала найти преступников.