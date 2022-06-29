На Урале 23% жителей считают свою работу рабским трудом

20% признаются, что устроились на нынешнее место временно и не задержатся там надолго Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 23% жителей считают свою работу рабским трудом. А 28% респондентов считают, что попусту там тратят время. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Респондентов попросили продолжить фразу «Моя работа …». Почти половина жителей Среднего Урала (43%) признались, что для них это – просто зарабатывание денег, - говорится в сообщении.

При этом 28% свердловчан региона считают свою работу обычной и ничем не отличающейся от труда других людей. 20% признают, что устроились на нынешнее место временно и не задержатся там надолго.

А вот 17% верят, что их работа делает жизнь других лучше. Но 15% опрошенных уверены, что она наносит вред здоровью и психике людей. Еще столько же убеждены, что работа помогает развиваться.

Любимым делом работу назвали 11% респондентов. Гордятся своим трудоустройством 8%, еще 6% считают его престижным. 3% уверены, что их работа наносит вред окружающей среде.