В Сысерти женщина устроила свалку у ворот садового товарищества «Зеленый уголок»

Теперь нарушительнице грозит административная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти пользователи садового товарищества «Зеленый уголок» пожаловались на соседку, которая устроила свалку у ворот СНТ, преградив людям путь к дому. Местные жители рассказывают, что такая ситуация происходит не в первый раз.

Как пишет «Уральский меридиан», женщина, которая выгрузила мусор у ворот коллективного сада, обвиняет других в том, что контейнерная площадка у ее дома не обустроена по правилам СанПиН.

- Площадка действительно не имеет бетонного основания для баков, специальных ограждений и защитного навеса. Однако ее обустройством и содержанием должен заниматься тот, кто ей владеет, в данном случае местная администрация, - рассказали в отделении по связям с общественностью и СМИ ЕМУП «Спецавтобаза».

Теперь нарушительнице грозит административная ответственность. Председатель СНТ уже обратилась в полицию.