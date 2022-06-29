В Екатеринбурге закрылся один из секонд-хендов «Баско Пати»

Информации о закрытии других точек пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29 июня закрылся секонд-хенд «Баско Пати» на улице Крауля, 65. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в сети магазинов.

- Вчера был последний рабочий день. Прямо совсем закрылся, - рассказали там.

Информация о секонд-хенде на Крауля уже исчезла с сайта «Баско Пати». Информации о закрытии других точек пока нет.

Ранее, 30 марта, стало известно, что в Екатеринбурге закрываются четыре магазина сети секонд-хендов «Баско Пати». Речь идет о магазинах на улицах Белинского, 184, Техническая, 45, Восточная, 162 и Новгородцевой, 13а.