Синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончатся холода

В среднем такая аномалия может длиться 5-7 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области наступили холода. В среду утром столбики термометров опустились до +6 градусов Цельсия. О том, сколько дней может продлиться такая непогода, «Комсомольская правда» узнала у специалистов сервиса «Гисметео».

- Сейчас очень жарко в европейской части России. В Санкт-Петербурге, Вологодской области температура превышает +30. И такая жара является следствием влияния блокирующего антициклона, который изменил привычную форму атмосферной циркуляции, - объяснил «КП-Екатеринбург» Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». - Над Уралом и Западной Сибирью ему сопутствует область низкого давления. Поэтому там холодно и в горах выпадает даже мокрый снег.

В среднем такая аномалия может длиться 5-7 дней, отмечают специалисты.

- Но этот срок может удваиваться и утраиваться, - говорит Леонид Старков. - Бывает и половина лета такой холодной.