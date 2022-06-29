Первым покажут в открытом кинотеатре фильм «Питер ФМ» Фото: пресс-служба парка Маяковского

В парке Маяковского появится бесплатный кинотеатр под открытым небом «Кинолето УБРиР». Он будет работать весь июль. Здесь будут показывать и мультики и фильмы от комедий до документалок, часть из которых предоставлены видеосервисом Wink. Кроме того, состоятся специальные кинопоказы с приглашенными спикерами и фестивальные программы - Кинопроба и Фестиваль уличного кино. Все показы будут бесплатными.

- Продолжаем развивать инфраструктуру для качественного, культурного и что важно - бесплатного отдыха в парке. Посидеть на шезлонге, взять попкорн, посмотреть что-то классное - отличный сценарий для летнего вечера в парке, - рассказал Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Приятно видеть, как гости собираются семьями или большими компаниями и с удовольствием проводят здесь время.

Значительную часть фильмов для уютных киновечеров в парке предоставил видеосервис Wink от «Ростелекома».

- Месяц кино под открытым небом - значимое событие для горожан. Это наш первый опыт сотрудничества в таком формате, теперь мы будем радовать жителей города качественными современными фильмами не только онлайн. Картины, вошедшие в программу «Кинолета», доступны зрителям платформы Wink. Всего в коллекции онлайн-кинотеатра более 60 тысяч фильмов и сериалов в Full HD, - добавил Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы с удовольствием поддержали идею открытия летнего кинотеатра в парке Маяковского. Надеемся, горожане оценят проект, и площадка станет новой точкой притяжения, - отметила Наталья Глотова, руководитель центра рекламного продвижения УБРиР.

Старт проекта запланирован на 1 июля, 19:45. На открытии в 20:30 покажут летний фильм-настроение «Питер ФМ». Перед фильмом гости сыграют в киноквиз - можно выиграть билеты на аттракционы и сертификаты от резидентов Вкусной улицы и подарки.

Показы каждый день будут начинаться с мультфильмов 16:00, затем будут организованы два киносеанса в 18:30 и 20:30. Программа на неделю будет размещаться на сайте и в соцсетях парка Маяковского.