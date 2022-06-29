Следственный комитет займется детским домом в Каменске-Уральском, в котором издевались над детьми

Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым

В Красногорском коррекционном детском доме Каменска-Уральского продолжаются проверки силовиков из-за поступивших жалоб на жестокое обращение с детьми. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал юрист Сергей Барсуков.

В июне к правозащитнику обратилась одна из сотрудниц учреждения, которая рассказала ему о том, что детей не кормят и закрывают в туалете. Юрист Сергей Барсуков отреагировал на произошедшее и направил письмо президенту России, в Генпрокуратуру, а также в МВД.

- В мой адрес поступило письмо от сотрудницы. Воспитатели кого-то из детей выпускают на прогулку, а кого-то нет. Малышей заставляют ночевать в закрытом туалете. Были случаи, когда воспитатель повздорила с детьми, и специально обвинила ребенка в том, что он на нее напал, чтобы его забрали на лечение в психиатрическую клинику. А сотруднице, которая рассказала об издевательствах над детьми, предложили уволиться, - рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Сергей Барсуков.

Также юристу Сергею Барсукову на анонимных условиях передали итоги проверки региональной прокуратуры. В настоящий момент ведомство нашло нарушения, касающиеся содержания детей (документ имеется в распоряжении редакции). Выяснилось, что имеются проблемы с суточными пробами пищи. В некоторых помещениях лежат грязные тряпки. Кроме того, нет условий и подъемников для детей-инвалидов.