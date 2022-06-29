Каждый восьмой екатеринбуржец, став начальником, уволил бы коллег

Решение оставить все, как есть, в случае назначения на руководящий пост, озвучили 9% екатеринбуржцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый восьмой житель Екатеринбурга (14%) уволил бы своих коллег, став начальником. Еще 10% опрошенных усилили дисциплину, а каждый девятый респондент бы повысил зарплату. Об этом сообщает сервис по поиску сотрудников и работы SuperJob.

- 9% опрошенных на новом месте в первую очередь увеличили бы компенсационный пакет (ввели оплату полисов ДМС, фитнеса, путевок, оздоровительных лагерей для детей сотрудников, организацию корпоративных мероприятий и прочее), - говорится в сообщении.

6% опрошенных собрали бы предложения коллег по организации работы. Еще 5% респондентов, сев в кресло начальника, ввели бы систему материальной мотивации за хорошие результаты в работе. Столько же процентов горожан расширили бы штат. Еще 5% ввели бы удаленку или гибридный формат работы.

3% горожан начали бы с перераспределения обязанностей и введения отчетности. Другие 3% внедрили бы регулярные совещания и планерки.

По 4% голосов отдали за распоряжения об организации аттестации и обучения персонала, проведения аудита документации и введения системы планирования. Также 4% считают, что первоочередная задача - ремонт помещений и закупка оборудования. Решение оставить все, как есть, в случае назначения на руководящий пост, озвучили 9% екатеринбуржцев.