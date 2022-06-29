Завершить реконструкцию планируется к 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге тепломагистраль на Сулимова заменят за 62,3 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планируется к 1 сентября, после этого будет восстановлено благоустройство территории.

- Объект в работе с 1985 года. В связи с увеличением повреждаемости принято решение о замене изношенных участков, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. - В результате потребители получат надежное теплоснабжение не менее чем на 30 лет.

Специалисты ЕТК обновят 582 метра тепловой сети и все строительные конструкции: лотки, плиты, три тепловые камеры, неподвижные опоры и запорную арматуру.

В ЕТК отмечают, что сложность проекта заключается в том, что в местах перекладки проходят троллейбусные маршруты, инженерные коммуникации газопровода, водопровода, канализации и электрических сетей.

Работы будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения. Вода подается потребителям по специально проложенному временному трубопроводу.