Грибники вызвали полицию, обнаружив в лесу мертвого мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске нашли мертвым мужчину, который пропал прошлым летом. На страшную находку наткнулись грибники, сообщают в группе «ВКонтакте» «Типичный Новоуральск». По словам очевидцев полуразложившийся труп висел на дереве. Следователи проводят проверку.

- Следственным отделом по ЗАТО Новоуральск СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Данных о том, что в отношении этого гражданина было совершено преступление, в настоящее время не имеется, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

В ГУ МВД Свердловской области добавили, что найденный мужчина 1969 года житель Новоуральска. Он числился пропавшим с августа 2021 года.

Напомним, ранее в Первоуральске нашли мертвым пропавшего в Екатеринбурге 25-летнего Константина Изотова.