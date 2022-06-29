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Общество29 июня 2022 2:46

В Нижнем Тагиле разрушается гранитное покрытие новой набережной

Расстояние между плитами достигает нескольких сантиметров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Подрядчик восстановит плитку по гарантии

Подрядчик восстановит плитку по гарантии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле разрушается гранитное покрытие новой набережной за Городским дворцом детского и юношеского творчества. Расстояние между плитами теперь достигает нескольких сантиметров. Кроме того, оказалось испорчено резиновое покрытие, где оборудованы детская и спортивная площадки - оно «пошло волной».

- Подрядчик, который плитку укладывал, все по гарантии восстановит, - рассказал изданию ИА «Все новости» директор «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Он также добавил, что фирме, которая занималась укладкой плитки, уже выставили претензию. В ближайшее время ее рабочие будут исправлять ошибки.

Отметим, что на благоустройство пространства потратили 511 миллионов рублей.