Подрядчик восстановит плитку по гарантии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле разрушается гранитное покрытие новой набережной за Городским дворцом детского и юношеского творчества. Расстояние между плитами теперь достигает нескольких сантиметров. Кроме того, оказалось испорчено резиновое покрытие, где оборудованы детская и спортивная площадки - оно «пошло волной».

- Подрядчик, который плитку укладывал, все по гарантии восстановит, - рассказал изданию ИА «Все новости» директор «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Он также добавил, что фирме, которая занималась укладкой плитки, уже выставили претензию. В ближайшее время ее рабочие будут исправлять ошибки.

Отметим, что на благоустройство пространства потратили 511 миллионов рублей.