В Екатеринбург в августе приедут Ольга Бузова и Дима Билан

Ольга Бузова прилетит на Summer Fest, который пройдет 6 и 7 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбург приедут Ольга Бузова, Дима Билан, Jah Khalib, Ramil, Niletto, Леша Свик и Иванушки International. Они выступят 6 и 7 августа на Summer Fest.

- Зрителей ждут 18 полноценных концертов – каждый из артистов представит сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций, - говорится на сайте фестиваля.

Мероприятие пройдет в МТС Live Холл. Также на фестивале выступят Gayazov$ Brother$, Galibri&Mavik, Люся Чеботина, Rasa, Джаро, Filatov&Karas, Ханза, Rauf&Faik и Alex Rus.

На мероприятии будут организованы мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсами. Кроме того, будет фудкорт.

Summer Fest проводится с 2017 года. Он уже проходил в разных странах мира. В 2022 году фестиваль запускается в России. Первым городом станет Екатеринбург.