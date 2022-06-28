Губернатор Евгений Куйвашев рассказал про создание «уральского Гугла»

Так будет выглядеть Контур-Парк. Фото: кадр с трансляции заседания Законодательного собрания Свердловской области

Похоже, Свердловская область готовится стать российской версией кремниевой долины. О шагах в этом направлении сегодня, 28 июня рассказал губернатор Евгений Куйвашев во время отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.

- Развивается IT-сфера. Я рассчитываю на IT-кластер «Контур-Парк», который будет готовить IT-специалистов и запускать цифровые проекты, - рассказал Евгений Куйвашев. - Когда я говорил про «уральский Гугл», я не шутил. Последняя разработка нашей компании - сервис по видеосвязи «Контур Толк», кстати, очень неплохой. Специалисты его оценили. Также у нас много других перспективных наработок для движения в реализации этого проекта, как IT-кластера.

Контур-Парк планируют построить в Екатеринбурге на Широкой речке. Это комплекс зданий с зеленой зоной, в которых будут работать IT-компании и образовательный центр.