Губернатор Свердловской области рассказал, сколько было потрачено на борьбу с коронавирусом

На борьбу с пандемией в области было выделено 12 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область за год на борьбу с коронавирусом потратила больше 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своего выступления в рамках ежегодного отчета перед Законодательным собранием.

- В 2021 году мы направили на противоковидные меры больше 12 миллиардов рублей, - рассказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области добавил, что победить пандемию удалось благодаря героической работе врачей. Также Евгений Куйвашев предположил, что возвращаться к коронавирусным ограничениям в будущем не придется. Напомним, 3 июня Евгений Куйвашев отменил масочный режим. Решение вступило в силу с 4 июня 2022 года. Так, масочный режим действовал в Свердловской области два года с начала пандемии. В конце апреля он был ослаблен. Маски необходимо было носить в помещениях, где находилось больше 50 человек.