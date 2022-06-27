В уральскую колонию осужденному прислали наркотики в подошве туфель

Все материалы передали в полицию. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию № 63 в Ивделе заключенному прислали наркотики в подошве туфель. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Посылка пришла из Каменска-Уральского, - говорится в сообщении.

Запрещенные предметы обнаружили 24 июня в комнате приема посылок при досмотре отправления от гражданина М. на имя П. В подошве нашли 21 сверток с белым порошком белого цвета.

Осужденный, которому предназначалась посылка, осужден за наркотики на пять лет и два месяца. Все материалы передали в полицию.

Ранее, в январе 2022 года, в исправительную колонию № 52 строгого режима в уральском поселке Восточный пытались передать посылку с наркотиками. Запрещенные вещества были спрятаны в конфетах «Барбарис».