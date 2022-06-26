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Происшествия26 июня 2022 5:40

В поселке Полеводство под Екатеринбургом нашли тело женщины

Следователи проводят проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Следственным отделом по Чкаловскому району проводится доследственная проверка

Следственным отделом по Чкаловскому району проводится доследственная проверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Полеводство под Екатеринбургом на обочине дороги накануне, 25 июня, нашли тело женщины. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, сообщение об этом поступило в отдел полиции №12.

- По предварительной информации смерть не носит криминальный характер, - сообщили в полиции. - Видимых телесных повреждений у погибшей не имеется, ценные вещи не похищены.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В СК по Свердловской области добавили, что следственным отделом по Чкаловскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.