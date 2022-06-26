В поселке Полеводство под Екатеринбургом нашли тело женщины

Следственным отделом по Чкаловскому району проводится доследственная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Полеводство под Екатеринбургом на обочине дороги накануне, 25 июня, нашли тело женщины. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, сообщение об этом поступило в отдел полиции №12.

- По предварительной информации смерть не носит криминальный характер, - сообщили в полиции. - Видимых телесных повреждений у погибшей не имеется, ценные вещи не похищены.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В СК по Свердловской области добавили, что следственным отделом по Чкаловскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.