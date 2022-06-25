Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге посетили больше 300 тысяч человек

Для жителей и гостей уральской столицы выступали три тысячи музыкантов самых разных стиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге собрал на различных площадках больше 300 тысяч человек. Для жителей и гостей уральской столицы выступали три тысячи музыкантов самых разных стилей. Это рок, хип-хоп, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры, хоры и многое другое.

- Губернатор Евгений Куйвашев показал «Уральскую ночь музыки» главе Ростуризма Зарине Догузовой. Отметив, что впервые после пандемии мы можем провести фестиваль в обычном режиме - без масок и ограничений, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

К завершению фестиваля только на Октябрьской площади собрались больше 40 тысяч человек, чтобы поучаствовать в традиционной акции «Светает», горожане встречали рассвет с зеркалами в руках, чтобы поймать первые лучи солнца под песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное...».

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