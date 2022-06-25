На уральской трассе женщина за рулем иномарки, ехавшая на море, погибла в столкновении с фурой

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе 49-летняя женщина за рулем иномарки Mazda CX-5 погибла в столкновении с грузовиком MAN TGX, который перевозил 20 тонн зерна. Авария произошла в ночь на 25 июня на участке «Обход поселка Арти». По предварительной версии легковушка не предоставила преимущество фуре.

- Водитель Mazda ехала из Ревды в направлении Уфы. От полученных травм она скончалась на месте аварии, водитель автомобиля «MAN TGX» не пострадал, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что водительский стаж погибшей составлял 19 лет, за эти годы ее ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД, она собиралась поехать на отдых на море и отправилась в Туапсе. Водитель грузовика в момент столкновения был трезв, экспертам предстоит определить точную причину ДТП.