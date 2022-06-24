В Нижнем Тагиле реконструируют мост через железную дорогу на Северном шоссе

Длина путепровода составит 68 метров, ширина – 22 метра. На нем появятся две полосы движения для автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мэрия ищет подрядчика, чтобы создать проект по реконструкции моста через железнодорожные пути, который проходит по Северному шоссе. Таким образом, в городе могут реализовать еще один масштабный проект по возведению путепроводов.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, администрация планирует потратить около шести миллионов рублей. Длина путепровода составит 68 метров, ширина – 22 метра. На нем появятся две полосы движения для автомобилей, а также трамвайные пути.

Подрядчику необходимо подготовить все документы через 150 дней после подписания контракта.

Ранее стало известно, что администрация Нижнего Тагила запретила подрядной организации «Уралстроймонтаж» закрывать мост на Циолковского ради ускорения работ. Перекрытие движение, считают в мэрии, не повлияет на сроки сдачи.